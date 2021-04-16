Поліція відкрила провадження та веде розслідування.

У Березковском інтернаті Миколаївської області, де спалахнув скандал через те, що 16-річну вихованку змусили перервати вагітність, вихованці розповіли про інші примусові аборти і випадки сексуального домагання з боку деяких співробітників навчального закладу.

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«У мене також була вагітність, я теж хотіла залишити дитину. Але як тільки зізналася керівництву інтернату в цьому, на мене почали тиснути. Викликали в кабінет, говорили, що я добре вчуся, у мене все попереду, і ця дитина мені не потрібна. Я дуже боялася, що після переривання більше не зможу мати дітей. Я навіть хотіла накласти на себе руки. Але мені сказали, що тихо дадуть потрібні таблетки та все пройде. А друзям я повинна сказати, що новина про вагітність була помилковою. Мене закрили в кімнаті, в якій зазвичай вночі спали медсестри, дали спочатку одну таблетку, потім - дві. Змушували випити їх у присутності медсестри», - розповіла дівчина.

За її словами, подібні випадки вагітності в цьому навчальному закладі не рідкість:

«Багато хто, хто пройшов через це, не будуть розповідати. Тому що у них вже сім'ї, діти. Вони не хочуть, щоб їхні чоловіки знали про це. Деякі навіть не розповідають рідним, що виховувалися в інтернаті», – пояснює Сніжана.

Крім того, дівчина розповіла про факти сексуальних домагань.

У поліції Миколаївської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Вихованки інтернату зараз дають свідчення в прокуратурі.

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Інцидент стався в Березківському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа-інтернат - ліцей І-ІІІ ступенів».

Повідомлялося, що керівництво інтернату без попередження служби у справах дітей тиснуло на вихованку закладу, яка хотіла зберегти дитину. Протягом декількох днів в ізоляторі разом з лікарями її годували абортивними препаратами.

У поліції Миколаївської області почали розслідування за фактом примусового аборту.

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Автор: Катерина Шварц