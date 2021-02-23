За фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві розпочато кримінальне провадження.

У Києві на вулиці Банковій під час сутичок між учасниками акції протесту у зв'язку з обвинувальним вироком суду і ув'язненням активіста Сергія Cтерненка та правоохоронцями відбулися перші затримання.

За фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві розпочато кримінальне провадження, повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

Повідомляється, що у результаті до управління поліції доставлено 17 осіб. Кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу. На цей час акція продовжується.

"Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції", - пише прес-служба.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Вирок Стерненку

Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ, а покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

Справа Стерненка: що відомо

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводились на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його грошовими коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Олег Давигора