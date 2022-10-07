Фунікулер законсервували навесні через бойові дії.

З понеділка, 10 жовтня 2022 року, в столиці відновлює роботу Київський фунікулер, який закрили навесні через бойові дії.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

"Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер, за участі волонтерів, законсервували. Адже підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях", - написав Кличко.

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За словами мера Києва, у червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. Фахівці "Київпастрансу" провели технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв і систем підйомника.

Система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також спеціалісти обстежили колії та контактну мережу.

"Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини", – додав Кличко.

Як рятували столичний фунікулер на початку війни

Київський фунікулер з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Через бойові дії навесні жителі столиці всіма силами намагалися вберегти барвисті вітражі, якими прикрашена станція київського фунікулера.

Тоді вітражі спочатку обтянули спеціальною плівкою, щоб у разі вибухової хвилі скло не розсипалося. Із зовнішнього боку для них побудували спеціальні щити з дощок товщиною близько п'яти сантиметрів.

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