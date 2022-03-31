Підрозділи Нацгвардії продовжують обороняти українську столицю та знищувати техніку ворога.

Підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами на Київському напрямку минулої доби завдали вогневого ураження по позиціях у районах зосередження противника.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму Telegram-каналі.

"На Київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню, кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога", - йдеться в повідомленні.

МВС зазначає, що гвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну беруть активну участь в обороні Києва на всіх напрямках.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі Збройні сили України вчора накрили вогнем величезне скупчення ворожої техніки та штаб кадирівців. За даними оперативно-тактичного командування "Схід", у районі відповідальності угруповання було знищено до 200 супротивників і понад сорок одиниць техніки.

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