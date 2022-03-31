Вікна станції закривають спеціальними щитами.

Жителі столиці намагаються всіма силами вберегти барвисті вітражі, якими прикрашена станція київського фунікулера. Їх закривають спеціальними щитами.

Про спроби киян зберегти в цілісності вітражі розповідається у свіжому сюжеті ТСН.

Всередину станції кореспондента не пустили, проте вона детально розповіла про старання киян. Вітражі спочатку обтягуються спеціальною плівкою, щоб в разі вибухової хвилі скло не розсипалося. Із зовнішнього боку для них будуються спеціальні щити з дощок товщиною близько п'яти сантиметрів.

Такі оборонні споруди повинні врятувати як мінімум від уламків, якщо раптом неподалік вибухне снаряд. Для більшої надійності, судячи з ролика, щити покривають брезентом. Це гарантує додатковий шар захисту від дрібних частинок, які могли б летіти у вікна.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка попередила, що найближчими днями у передмісті Києва можуть відбутися запеклі бої. Якщо прогноз виправдається, то інтенсивність обстрілів столиці теж ризикує вирости.

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