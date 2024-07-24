Яка це буде вулиця – влада вирішуватиме разом з родиною мовознавиці.

Одну з вулиць Львова планують назвати на честь мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон, яку застрелили 19 липня. Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Зокрема, учора на засіданні міськради було затверджено рішення до переліку топонімів, які підлягають деколонізації, додати ще три вулиці. Це вулиці Космонавтів у Винниках і Рудно та вулиця В. Дідушка у Львові.

Окрім того, депутати запропонували перейменувати одну з вулиць Львова на честь Ірини Фаріон. Яка саме це буде вулиця – вирішуватимуть разом з родиною мовознавиці.

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Раніше донька мовознавиці Софія Семчишин заявила, що у Львові має бути вулиця Ірини Фаріон. Вона запропонувала перейменувати вул. Масарика, де жила громадська діячка та на якій у неї стріляв невідомий чоловік.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові – деталі

Увечері 19 липня у Львові невідомий стріляв у викладачку "Львівської політехніки", мовознавицю, екснардепку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і через кілька годин померла в лікарні.

Нападник втік, його досі розшукують правоохоронці.

22 липня Фаріон поховали на Личаківському кладовищі.

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