Зі слів сусідів, коли відчинили двері квартири, зрозуміли, що Джуля без води та їжі біля бездиханного господаря просиділа з тиждень.

Без води і їжі собака на прізвисько Джулі тиждень жив з тілом господаря у замкненій квартирі. Сліпу на одне око тварину кілька років тому із притулку взяли мешканці Рівного. Власники любили та доглядали собаку. Але нещодавно власниця померла, а за кілька тижнів і її чоловік.

Як йдеться в сюжеті ТСН, кілька років тому сліпу на одне око Джулю із притулку взяло подружжя, яке за кілька років, на жаль, майже одночасно померло. Після того, як помер власник, тварина була з ним у квартирі, допоки тіло господаря не знайшли. Сусіди ж кажуть, що з квартири жодних підозрілих звуків чи лаю чутно не було.

Зі слів сусідів, коли відчинили двері квартири, зрозуміли, що Джуля без води та їжі біля бездиханного господаря просиділа з тиждень.

Читайте такожПокинутий біля дороги пес у мороз чекав на повернення господаря (відео)"Вона вибігла, розповідають, не могла напитися води. Потім вона лежала. Дуже сумувала, вона плакала, але без сліз", - каже місцева жителька Ніла Вовчик.

Але раптом собака зник. Сусіди хвилюючись за нього, почали шукати. Невдовзі він сам прийшов до будинку. Тоді зоозахисники його забрали і почали шукати Джулі нову родину.

"Наша Джуля дуже добра, мила, ласкава, дружелюбна з іншими тваринами і ми маємо велику надію, що вона потрапить до найкращої сім'ї", - зазначає зоозахисниця Іннеса Шишкіна.

І відгукнулося чимало людей. Але особливо перейнялася долею Джулі Світлана із Харкова. І от Джуля із Рівного збирається долати понад 800 км до своїх нових власників. Але і ця мандрівка була з пригодами: у метро з собакою категорично не пускали, потягом з Києва Джуля виїхати не змогла, бо, за правилами, треба викуповувати усе купе. Зрештою, поїхала вона автобусом.

Перший день у новій родині Джуля відсипалася з дороги, розповідає її нова власниця. А нині вона гордо прогулюється з хазяйкою парком.

Світлана зізнається, що теж тішиться чотирилапою. Розповідає, що Джулі дійсно дуже добра, компанійська і ласкава.

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Автор: Ірина Погоріла