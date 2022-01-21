Порушнику на BMW вдалося втекти.

У Тернополі автомобіль патрульних під час переслідування порушника врізався у власний блокпост.

Як передає кореспондент УНІАН, фото з місця інциденту оприлюднили сьогодні вранці місцеві активісти.

"У той час, коли районні поліцейські їздять на допотопних автомобілях з умовно квадратними колесами, обласні патрульні систематично розбивають новенькі автомобілі, та ще й не як-небудь, а випробовуючи на міцність стіни свого адміністративного поста", – написав під оприлюдненими фото громадський активіст Роман Довбенко.

Його колега Андрій Об’єщик у своєму дописі у Facebook стверджує, що за кермом був водій, у якого не було стажу, він лише вдруге сів за кермо.

Дану інформацію кореспонденту УНІАН спростували в прес-службі патрульної поліції.

"За кермом перебував водій, який працює в патрульній поліції з 2018 року, у нього – належний водійський стаж. Сталося так, що під час переслідування автомобіля BMW на іноземній реєстрації, який порушив ПДР, водій поліцейського авто не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною конструкцією. Було травмовано іншого поліцейського, який перебував в автомобілі, його госпіталізували. Зараз обставини даного випадку розслідують слідчі ДБР", – повідомили в поліції.

Водій, якого переслідували, втік на великій швидкості.

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Як повідомили УНІАН в Центрі швидкої медичної допомоги, сьогодні близько 04:00 в Тернополі на вул. 15 Квітня біля Збаразького КПП унаслідок зіткнення автівки зі стіною будівлі постраждав 19-річний чоловік. Із закритою травмою поперекового відділу хребта потерпілого після наданої медичної допомоги госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги.

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