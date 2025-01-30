Надання відомостей про участь у бойових діях відбуватиметься протягом щонайбільше пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження.

В Україні удосконалили процес надання відомостей про участь у бойових діях, повідомляють у Міністерстві оборони країни.

Зазначається, що тепер відомості передаватимуть через Єдиний держаний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ), а сам процес триватиме не більше п'яти днів від початку дії бойового розпорядження.

Для цього у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов’язані вносити до ЄДРВВ дані про військових, що безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

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Водночас, там додали, що передбачається окремий порядок для внесення відомостей щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу:

у структурних підрозділах апарату Міноборони;

в органах військового управління;

у військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах (безпосередньо підпорядкованих Міноборони).

Зазначається, що це стосується військових, які були відряджені до частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.

Статус УБД

Як відомо, власники посвідчення учасника бойових дій мають низку пільг, які діють на території України. Серед них - 70% знижки на оплату комуналки, квартплати та палива для котла, безкоштовний проїзд у громадському транспорті тощо.

Також напередодні в Україні стартувала нова програма для учасників бойових дій. Людям з відповідним статусом кожні три місяці надаватимуть 1500 гривень для зайнять спортом.

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