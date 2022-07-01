Нині завали розбирають 400 людей, з них – близько 150 рятувальники.

Рятувальники розібрали 85% завалів зруйнованого внаслідок удару російської ракети ТЦ в Кременчуці.

Про це повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на коментар прес-офіцерки Кременчуцького райуправління Головного управління ДСНС України у Полтавській області Ірини Зуб.

На території зруйнованого торгового центру загалом виявили 28 фрагментів тіл, з них вісім ідентифікували як частини тіл людей.

ОНОВЛЕНО 10:02. Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 6 фрагментів тіл, повідомляє прес-служба ДСНС в Україні.

Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Робота ускладнюється тим, що під час вибуху відбулася деформація залізобетонних конструкцій та металу.

Нині завали розбирають 400 людей, з них – близько 150 рятувальники. Також на місці працюють близько 50 машин.

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

У свою чергу місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.

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