Віталій Малецький зазначив, що відповідне рішення ухвалила міськрада.

Сім'ям загиблих та постраждалим в результаті ракетного удару росіян по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці виплатять матеріальну допомогу. Рятувальники розчистили ділянку з місця попадання ракети, але до епіцентру вибуху ще не дійшли.

Про це розповів мер міста Віталій Малецький в ефірі телемарафону

"Вчора (28 червня - УНІАН) депутатський корпус Кременчуцької міської Ради зібрався на місці трагедії... і прямо тут була проведена сесія міської ради. Першим питанням на ньому було звернення до українців, Заява депутатів, Заява Кременчуцької громади із засудженням цієї атаки і з вимогою визнати Росію спонсором тероризму. Другим питанням було надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям постраждалих", - розповів міський голова Кременчука.

При цьому він вказав, що міськрада ухвалила рішення щодо наступних виплат:

по 50 тисяч гривень сім'ям кожного загиблого;

по 25 тисяч гривень - кожному потерпілому, який проходить стаціонарне лікування;

по 10 тисяч гривень – кожному, хто лікується амбулаторно та звернувся за меддопомогою.

"Сьогодні ще одна людина-працівник торгового центру - звернулася за медичною допомогою: у неї закрита черепно-мозкова травма. Вона до цього не зверталася. Їй також надається вся необхідна допомога", - зазначив Малецький.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Вже розчищено ділянку з місця попадання ракети, але до епіцентру ще не дійшли.

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

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