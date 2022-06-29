Сім'ям загиблих та постраждалим в результаті ракетного удару росіян по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці виплатять матеріальну допомогу. Рятувальники розчистили ділянку з місця попадання ракети, але до епіцентру вибуху ще не дійшли.
Про це розповів мер міста Віталій Малецький в ефірі телемарафону
"Вчора (28 червня - УНІАН) депутатський корпус Кременчуцької міської Ради зібрався на місці трагедії... і прямо тут була проведена сесія міської ради. Першим питанням на ньому було звернення до українців, Заява депутатів, Заява Кременчуцької громади із засудженням цієї атаки і з вимогою визнати Росію спонсором тероризму. Другим питанням було надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям постраждалих", - розповів міський голова Кременчука.
При цьому він вказав, що міськрада ухвалила рішення щодо наступних виплат:
- по 50 тисяч гривень сім'ям кожного загиблого;
- по 25 тисяч гривень - кожному потерпілому, який проходить стаціонарне лікування;
- по 10 тисяч гривень – кожному, хто лікується амбулаторно та звернувся за меддопомогою.
"Сьогодні ще одна людина-працівник торгового центру - звернулася за медичною допомогою: у неї закрита черепно-мозкова травма. Вона до цього не зверталася. Їй також надається вся необхідна допомога", - зазначив Малецький.
Рятувальники продовжують розбирати завали. Вже розчищено ділянку з місця попадання ракети, але до епіцентру ще не дійшли.
Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо
27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.
За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.
Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Миколаївщині відбувся обмін військовополоненими у форматі 15 на 17
- Зеленський відзначив державними нагородами ще 314 учасників бойових дій
- Путін недооцінив Україну, і це дало нам фору - Зеленський