Зазначається, що окупанти свідомо скоїли військовий злочин

Співробітники Служби безпеки України встановили обставини запуску російських ракет по ТЦ "Амстор" в Кременчуці. Їх запустили бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору Курської області Росії.

Про це розповів глава СБУ Іван Баканов.

За його словами, росіяни запустили ракети "Х-22" з бомбардувальників "Ту-22М3", які вилетіли з аеродрому "Шайковка" в Калузькій області РФ. При цьому ракети випустили в повітряному просторі Курської області.

На відео, на якому зафіксовано момент удару, видно, що окупанти потрапили саме в ТЦ, де знаходилися відвідувачі. Можна порівняти супутникові знімки міста до і після обстрілу. Таким чином всі вигадки російської пропаганди спростовуються фактами.

Крім того, в СБУ прокоментували й обстріли заводу. За їхніми даними, ніяких складів з військовою технікою там не було, а на підприємстві виробляли асфальтозмішувальні установки.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них представляють полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії - це збіговисько терористів, які обов'язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази поки ретельно документуються", - підсумував Баканов.

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

У свою чергу місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.

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