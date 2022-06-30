Співробітники Служби безпеки України встановили обставини запуску російських ракет по ТЦ "Амстор" в Кременчуці. Їх запустили бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору Курської області Росії.
Про це розповів глава СБУ Іван Баканов.
За його словами, росіяни запустили ракети "Х-22" з бомбардувальників "Ту-22М3", які вилетіли з аеродрому "Шайковка" в Калузькій області РФ. При цьому ракети випустили в повітряному просторі Курської області.
На відео, на якому зафіксовано момент удару, видно, що окупанти потрапили саме в ТЦ, де знаходилися відвідувачі. Можна порівняти супутникові знімки міста до і після обстрілу. Таким чином всі вигадки російської пропаганди спростовуються фактами.
Крім того, в СБУ прокоментували й обстріли заводу. За їхніми даними, ніяких складів з військовою технікою там не було, а на підприємстві виробляли асфальтозмішувальні установки.
"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них представляють полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії - це збіговисько терористів, які обов'язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази поки ретельно документуються", - підсумував Баканов.
Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо
27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.
За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.
Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.
У свою чергу місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.