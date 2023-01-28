Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку.

Міністерство цифрової трансформації разом з Державною митною службою підготували зміни до законодавчої бази щодо нового механізму розмитнення авто.

"Розмитнення авто у кілька кліків в Дії зробить послугу простою та антикорупційною. Тому що ми повністю виключаємо людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку.

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"Вводите у калькуляторі три характеристики - рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто. Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн", - написав міністр.

Інновації у цифровому сервісі "Дія": подробиці

На порталі "Дія" запустили запис на бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.

6 січня на порталі "Дія" додали один з найпопулярніших документів для підприємців — витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Також 17 січня стало відомо, що українці незабаром зможуть дізнаватися, який державний орган запитував їхні персональні дані.

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