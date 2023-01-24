Послуга доступна для людей, які всиновили дитину або доглядають за хворою дитиною.

На порталі "Дія" запустили запис на бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми. Про це повідомляє прес-служба сервісу "Дія" в Telegram.

"Створили нову зручну послугу для окремих сімей з дітьми - подати заяву на допомогу можна буде на порталі "Дія". Зараз набираємо тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс. Замість черг, ксерокопій та нескінченних поїздок у держустанови - кілька кліків в онлайні", - йдеться в повідомленні.

До тестування можуть долучитись: батьки, які усиновили дитину; українці, які доглядають за хворою дитиною; люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю; одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.

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Також знадобиться електронний підпис: кваліфікований електронний підпис (КЕП) чи "Дія.Підпис".

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням (https://t.me/diia_beta_bot?start=home).

Нові важливі функції в "Дії"

Як повідомляв УНІАН, 4 січня до застосунку "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав.

6 січня на порталі "Дія" додали один з найпопулярніших документів для підприємців — витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Також 17 січня стало відомо, що українці незабаром зможуть дізнаватися, який державний орган запитував їхні персональні дані.

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