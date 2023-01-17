Відповідне пуш-сповіщення надходитиме у "Дії".

Українці незабаром зможуть дізнаватися, який державний орган запитував їхні персональні дані.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, сьогодні уряд ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі "Трембіта" та підключення до неї.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші персональні дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення у "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", - зазначив Федоров.

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Він також нагадав, що "Трембіта" - це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року. Завдяки системі можна отримати якісні онлайн-послуги в "Дії" без черг та збору документів.

"Дія": нові послуги

Як повідомляв УНІАН, 6 січня на порталі "Дія" додали один з найпопулярніших документів для підприємців - витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

4 січня до застосунку "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав.

29 грудня 2022 року у "Дії" запустили запис на бета-тестування одразу двох послуг. Тоді можна було залишити заявку на заміну водійського посвідчення, а також швидше отримати витяг про несудимість.