Українців попередили про затримку поїздів / фото ua.depositphotos.com
В "Укрзалізниці" (УЗ) заявили про затримку низки поїздів через погодні умови та технічні перебої.
Відповідне повідомлення розміщено у Telegram-каналі УЗ.
Так, затримуються наступні поїзди:
- №274 Одеса – Чернівці (затримка становить 5 год. 10 хв.);
- №82 Київ – Ужгород (3 год. 40 хв.);
- №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 год. 10 хв.);
- №49 Київ – Трускавець (2 год.);
- №791 Кременчук – Київ (1 год. 40 хв.);
- №12 Одеса – Львів (1 год. 10 хв.);
- №108 Одеса – Ужгород (1 год.);
- №38 Запоріжжя – Київ (1 год.);
- №26 Одеса – Рахів (40 хв.);
- №11 Львів – Одеса (40 хв.).
Читайте такожГотуйте куртки: 2 вересня в Україні різко похолодає і налетять дощі (карта)"Укрзалізниця" перепрошує у пасажирів за затримки. Будь ласка, слідкуйте за оновленням інформації", – говориться в повідомленні.
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