Затримуються 10 поїздів.

В "Укрзалізниці" (УЗ) заявили про затримку низки поїздів через погодні умови та технічні перебої.

Відповідне повідомлення розміщено у Telegram-каналі УЗ.

Так, затримуються наступні поїзди:

№274 Одеса – Чернівці (затримка становить 5 год. 10 хв.);

№82 Київ – Ужгород (3 год. 40 хв.);

№136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 год. 10 хв.);

№49 Київ – Трускавець (2 год.);

№791 Кременчук – Київ (1 год. 40 хв.);

№12 Одеса – Львів (1 год. 10 хв.);

№108 Одеса – Ужгород (1 год.);

№38 Запоріжжя – Київ (1 год.);

№26 Одеса – Рахів (40 хв.);

№11 Львів – Одеса (40 хв.).

Читайте такожГотуйте куртки: 2 вересня в Україні різко похолодає і налетять дощі (карта)"Укрзалізниця" перепрошує у пасажирів за затримки. Будь ласка, слідкуйте за оновленням інформації", – говориться в повідомленні.

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Автор: Павло Степанець