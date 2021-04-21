При цьому з вказаної у плані кількості Україна змогла домовитися тільки про 21 913 316 доз.

В Україні затвердили план імунізації населення від COVID-19. До кінця року уряд хоче зробити 47 878 388 щеплень вакцинами від коронавірусу від AstraZeneca, Novavax та Pfizer.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну плані з вакцинації на 2021 рік.

Мінімальна потреба кількості щеплень за рік становить 47 878 388 доз, щомісяця (починаючи з травня) – 5 652 310. Цього буде досить для повної вакцинації для майже 24 мільйонів громадян.

При цьому з вказаної у плані кількості Україна змогла домовитися тільки про 21 913 316 доз. Майже 14 мільйонів було закуплено за державний кошт, 8 мільйонів – у рамках COVAX.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 477 тис. 833 особи.

20 квітня головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ очікують на нову поставку вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca в рамках механізму COVAX 22 квітня.

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Автор: Яна Ставська