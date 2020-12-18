«Глава поліції» Севастополя заявив своїм підлеглим, що «в місті поліцію не поважають і не бояться», а «треба зробити, щоб боялися».

В анексованому Севастополі будівлю місцевого «управління МВС» обнесуть колючим дротом, щоб «люди боялися поліції».

Про це повідомляє місцеве видання «Подъем» з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста.

За словами джерела, керівник поліції Севастополя полковник Павло Гіщенко на нараді зі своїми підлеглими заявив, що «в місті поліцію не поважають і не бояться», а «треба зробити, щоб боялися».

Через кілька днів МВС оголосило тендер на придбання армованої колючої стрічки «Єгоза» на суму 71 тисячу 340 руб. Згідно з тендером, виконавець контракту повинен поставити дріт і обнести ним будівлю «міністерства» на 14-січня 2021 року.

При цьому в прес-службі управління МВС по Севастополю заявили, що нічого не знають про таке держзамовлення.

Окупація Криму Росією: хронологія подій

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Тамара Отовська