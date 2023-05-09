За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, такі координаційні центри мають утворити в Києві, Севастополі та в кожній області.

Кабінет міністрів затвердив типове положення про Координаційний центр підтримки цивільного населення при обласній, Київській та Севастопольській міській державній (військовій) адміністрації.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, такі центри мають з'явитися до липня місяця.

"Рекомендовано обласним, Київській та Севастопольській міським державним (військовим) адміністраціям до 1 липня 2023 року утворити координаційні центри підтримки цивільного населення при обласних, Київській та Севастопольській міській державних (військових) адміністраціях та затвердити положення про зазначені центри з урахуванням типового положення", - зазначив він.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, такі центри будуть організовуватися для надання додаткової допомоги українцям у вирішенні питань соціального захисту, забезпечення житлом та роботою, медичною та правовою допомогою.

"Це також дозволить краще координувати роботу виконавчої влади, правоохоронців, місцевої влади, волонтерських та громадських об’єднань, міжнародних гуманітарних організацій", - заявив прем'єр на засіданні уряду.

Переселенці в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, через розв'язану росіянами повномасштабну війну українці змушені були залишати свої домівки й переїздити в більш безпечні регіони нашої країни, а то й за кордон. Зокрема, наразі в Україні на обліку стоять близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Проте їхня реальна кількість може становити майже 7 мільйонів людей.

Віце-прем'єр Ірини Верещук нещодавно зазначала, що Україна подолала кризовий поріг за кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Держава намагається допомагати людям, які змушені були шукати прихисток в інших регіонах України. Зокрема, ВПО щомісяця можуть отримувати допомогу в розмірі 2 тисячі гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю вона становить 3 тисячі гривень. Також нещодавно запрацював новий застосунок "ТурБОТа про ВПО", який покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у приймаючі громади.

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