За допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО.

В Україні запрацював новий застосунок "ТурБОТа про ВПО", який покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у приймаючі громади.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих.

Зазначається, що за допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами.

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"Наразі застосунок розроблений для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме", - йдеться в повідомленні.

Переселенці в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, розпочата Росією війна змусила мільйони українців покинути свої домівки й стати вимушеними переселенцями. Довідку ВПО можна отримати через додаток "Дія" і через місцеві органи соцзахисту.

За словами віце-прем'єра Ірини Верещук, Україна подолала кризовий поріг за кількістю внутрішньо переміщених осіб. Станом на березень було зареєстровано понад 5 мільйонів ВПО, найбільше серед них - жінок.

Нагадаємо, що внутрішні переселеці щомісяця можуть отримувати допомогу в розмірі 2 тисячі гривень. А для дітей та осіб з інвалідністю вона становить 3 тисячі гривень.

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