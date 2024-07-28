Прогнозується, що вони подорожчають на 20–30%.

У 2025 році ціни на книги в Україні може зрости щонайменше на 20–30%. Такий прогноз зробив в інтервʼю виданню Forbes генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Зазначається, що за останніх три роки ціна книги зросла приблизно на 50%. Найбільше зростання було зафіксовано у 2023 році, проте через падіння купівельної спроможності населення ціна зафіксувалася.

За словами Круглова, найбільше на ціну книг впливає вартість поліграфічних послуг, а вона сильно зросла. Ще одним фактором є вілюкчення електроенергії. Через це багато друкарень вимушені використовувати генератори.

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"Коли почалися відключення, ми купили майже всім співробітникам зарядні станції. Наші системні адміністратори зробили пристрої, які підключаються до автомобільного акумулятора, щоб можна було працювати, коли електрики немає по 6-7 годин", – пояснює Віктор Круглов.

Таким чином витрати видавництва на досягнення енергетичної автономності сягнули мільйонів, зауважив він.

Видавництво книжок під час війни

23 травня російські загарбники завдали удару по Харкову. Атака прийшлася по типографії "Фактор-Друк", яка є одним з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі. Там друкуються книжки практично усіх видавництв країни.

Відомо, що тоді загинули семеро співробітників підприємства. Жертвами удару стали Храпіна Тетяна (друкар-тіснильник), Сторогий Роман (машиніст приклеювальної машини), Риженко Світлана (брошурувальник), Курасова Ольга (машиніст швейних машин і автоматів), Нінадовська Олена (машиніст швейних машин і автоматів), Мінаєва Анна (машиніст комплектувальної машини) та Шило Дмитро (брошурувальник).

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