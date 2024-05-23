Там друкуються книжки практично усіх видавництв країни.

Сьогодні Росія вдарила по харківській типографії "Фактор-Друк", яка є одним з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі.

Про це повідомляється на сторінці українського видавництва Vivat у соціальній мережі Facebook. Вони зазначили, що у цій типографії друкуються книги не лише Vivat, але й практично усіх українських видавництв. "Є загиблі і поранені. Важко про це писати без сліз. Співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

Перша леді України Олена Зеленська висловила співчуття близьким постраждалих від чергового російського злочину. "Сьогодні ворог влучив у Харківську типографію, у якій друкують книжки практично всі видавництва. Наші книги та культура справді мають стратегічне значення, але не повинні ставати цілями для тероризму", - написала вона у мікроблозі X.

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Обстріл Харкова 23 травня: деталі атаки

Сьогодні вдень стало відомо, що російська загарбницька армія завдала 15 ударів по місту. Повідомлялося, що під атакою опинилася транспортна інфраструктура, підрозділ комунального підприємства та друкарня, там виникла пожежа.

За останніми даними рятувальників, кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста зросла до 20. У ОВА повідомляли про загибель сімох працівників друкарні, загалом в момент атаки там працювали близько 50 людей.

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