На сьогодні в центрах рекрутингу ЗСУ найпопулярнішими вакансіями є оператори БПЛА.

Також популярні вакансії з обслуговування військової техніки та озброєння, розповів уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

"Ми щотижня відстежуємо цю динаміку. Бувають сплески за тими чи іншими напрямками. Традиційно популярні оператори БпЛА, посади, пов'язані з обслуговуванням військової техніки, штабні посади, логістика", - деталізував він.

Уповноважений наголосив, що ЗСУ потребують добровольців, і, насамперед, тих, які можуть обіймати посади, пов'язані з обслуговуванням військової техніки та різних видів озброєння. Тобто стрілецькі посади та оператори.

"Понад 6500 українців уже скористалися можливістю долучитися до Сил оборони через рекрутингові центри", - сказав він і додав, що наразі в Україні працює 39 центрів рекрутингу.

Він зазначив, що період працевлаштування за мобілізацією триває лише кілька днів, а за контрактом трохи довше, тому що потрібно зібрати більше документів.

Бежевець підкреслив, що процес роботи рекрутингових центрів продовжує вдосконалюватися, але низку питань уже вирішено.

Рекрутинг у ЗСУ

17 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт (№12023) про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Як уточнив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, згідно з документом, передбачається створення Центру рекрутингу іноземців.

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