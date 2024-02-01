Мова йде про позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

В парламенті пропонують не притягати до кримінальної відповідальності тих, хто незаконно перетнув кордон України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, якщо він покається, повернувшись в Україну впродовж шести місяців.

Відповідний законопроект під номером 10453 зареєстровано у Верховній Раді України. Ним пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу. Авторами законопроекту є троє нардепів з фракції "Слуга народу" - Сергій Кузьміних, який, до речі, підозрювався в одержанні 558 тисяч гривень хабаря, Олександр Горенюк, Анатолій Остапенко.

Законопроектом передбачено посилення кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України та ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час мобілізації. Пропонується карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років за перетин кордону з метою ухилення від мобілізації. При повторній спробі або за злочин, здійснений групою осіб, передбачається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. До 12 років можуть отримати ті, хто намагається перетнути незаконно кордон із застосуванням насильства та зброї.

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В законопроекті пропонується внести нову норму до Кримінального кодексу про те, що особа, яка здійснила перетин державного кордонуУкраїни з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, якщо повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби. Такий оригінальний спосіб 6 місячної "відпустки" за кордоном.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на час дії воєнного стану заборонено виїзд за межі країни чоловікам віком від 18 до 60 років. Винятки стосуються непридатних для військової служби, військовозобов'язаних з трьома неповнолітніми дітьми, та тих, хто доглядає людей з інвалідністю і т.п.

Адвокат Ростислав Кравець заявляє, що наразі не існує законної заборони на перетин кордону під час дії воєнного стану. За його словами, в Конституції України у статті 33 прямо передбачено, що така заборона й такі обмеження можуть бути встановленими, але лише законами.

Він зазначив, що понад 90% рішень Держприкордонної служби можна скасувати, якщо правильно подати документи до суду.

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