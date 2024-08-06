Також звільнено суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у отриманні хабаря на суму 2,7 млн доларів. Як це йдеться у Телеграм-каналі ВРП, Князєва звільнено "за вчинення істотного дисциплінарного проступку".

"6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що ВРП також ухвалила рішення про звільнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Його обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Києві.

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Справа Князєва - що відомо

У травні 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. А саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ. Тоді на отриманні хабара було викрито голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Йдеться про 2,7 млн доларів.

У жовтні 2023 року Князєва викрили у новому правопорушенні: він орендував квартиру площею 133 кв. м на Печерських Липках у Києві за "смішні" гроші - щомісячна оплата за неї була на рівні 1 тис. грн.

21 січня стало відомо, що за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу і він вийшов зі слідчого ізолятора. Сума застави становила 18,168 млн грн.

На початку липня цього року прикордонники затримали екс-голову Верховного суду Князєва в автівці за 1 км від кордону з Румунією.

Справа судді Тандира

У травні 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця, 23-річний нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Тандира затримали.

3 серпня у ДБР заявили, що стан сп’яніння судді під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз. Судді Тандиру було обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Вища рада правосуддя своїм рішенням тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя.

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