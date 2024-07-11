Про подію поінформовано поліцію та ТЦК.

Колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік кордону з Румунією.

Про це повідомило джерело "Української правди" в правоохоронних органах. "Князєва виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром. У нього відібрали пояснення щодо мети перебування в прикордонні. Князєв зазначив, що прибув з метою відпочинку. В прикордонному підрозділі він зараз не перебуває. Його скеровано за межі прикордонної смуги. Про подію поінформовано поліцію та ТЦК".

Справа Князєва

21 січня стало відомо, що за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу і він вийшов зі слідчого ізолятора. Сума застави становила 18,168 млн грн.

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15 травня 2023 року Князєва затримали під час отримання другого траншу хабаря на суму $450 тис.

У жовтні 2023 року Князєва викрили у новому правопорушенні: він орендував квартиру площею 133 кв. м на Печерських Липках у Києві за "смішні" гроші - щомісячна оплата за неї була на рівні 1 тис. грн.

Наприкінці грудня того року Печерський районний суд Києва у цій справі визнав Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків та зобов’язав сплатити штраф у 2 550 грн.

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