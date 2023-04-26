Громадян України евакуювали упродовж 24-26 квітня.

Під контролем Міністерства закордонних справ України проведено евакуцію із Судану понад 90 українців, які опинилися у зоні бойових дій.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook. "За 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян", - зазначив речник. Зокрема, перша група з 83 українців та чотирьох суданців - членів їхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади, Сент-Кіттс і Невіс). 64 українця виявили бажання повернутися на Батьківщину.

"Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі, а потім їх доправлять в Україну", - зазначив Ніколенко.

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За його словами, іншу групу з 5 українців вдалося сьогодні вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони перебувають у безпеці. Крім того, ще трьох осіб евакуювали в координації з урядом Німеччини.

"Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина", - підсумував речник МЗС.

Ситуація у Судані - що сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня в низці ЗМІ з'явилася інформація, що в столиці Судану Хартумі відбулись зіткнення між армію та Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт.

У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Судану МЗС рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває - уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання.

Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу, але їх вдалося вивезти у безпечне місце. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що засуджують насильство в Судані.

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