Зараз ЦНАПи працюють як Центри турботи у 120 населених пунктах України.

Вимушені переселенці можуть отримати допомогу та тимчасовий прихисток у центрах з надання адміністративних послуг (ЦНАП), що працюють у 14 областях України.

Про це нагадав сервіс "Дія" у своєму Telegram-каналі.

"ЦНАПи працюють як Центри турботи у 120 населених пунктах, і цей перелік невпинно розширюється. У такому ЦНАПі можна отримати речі першої потреби та тимчасовий прихисток", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Центри турботи приймають усіх, кому потрібна допомога, - переселенців, бійців територіальної оборони та військовослужбовців.

Зазначається, що допомогою скористалися вже понад 30 тисяч українців.

Де розташовано Центри турботи

Дізнатися, де саме працює Центр турботи, можна за допомогою чат-бота в Telegram @turbotnyk_bot.

Для цього слід запустити бота, обрати, до якої області ви переїхали або прямуєте, населений пункт, де вам буде зручно отримати допомогу, та яка саме допомога вам потрібна (наприклад, тимчасова домівка чи необхідні речі).

Після цього ви отримаєте цілодобові номери телефонів координаторів.

Зараз допомога доступна в Рівненській, Полтавській, Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Черкаській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

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