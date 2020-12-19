Дитина померла до приїзду медиків.

У селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області 11-річний хлопчик загинув під час катання на санчатах.

Читайте такожКукурудзяне зернятко вбило однорічну дівчинку на Тернопільщині (відео)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

За попередніми даними, 11-річний хлопчик з'їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою. Дитина померла до приїзду медиків.

Тіло загиблого направили до моргу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час поліцією встановлюються усі обставини трагедії.

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Автор: Людмила Жерновська