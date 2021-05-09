Почесне звання Мати-героїня отримали жінки, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав звання Мати-героїня 1019 українкам.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 188/2021 Зеленський підписав у День матері, 9 травня.

За зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку почесне звання Мати-героїня отримали жінки, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей.

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"Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 - Волинської, 33 - Дніпропетровської, 13 - Донецької, 50 - Житомирської, 32 - Закарпатської, 21 - Запорізької, 54 - Івано-Франківської, 5 - Київської та 15 - міста Києва. Також звання "Мати-героїня" удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 - Луганської, 115 - Львівської, 12 - Миколаївської, 76 - Одеської, 27 - Полтавської, 87 - Рівненської, 18 - Сумської, 54 - Тернопільської, 23 - Харківської, 9 - Херсонської, 41 - Хмельницької, 27 - Черкаської, 77 - Чернівецької та 22 - Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Олександр Топчій