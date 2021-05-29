Дерек Чісора, який поступився Олександру Усику одноголосним рішенням судів, поділився очікуваннями від майбутнього бою між українцем та чемпіоном світу Ентоні Джошуа, який буде захищати свій пояс WBO.
Слова 37-річного британця наводить fightnews.
"Джошуа поб'ється з Усиком. Олександр не буде битися з ним тільки в тому випадку, якщо захворіє на COVID-19". Він чекав цього поєдинку три роки, так що навіщо йому зупинятися і не битися? З якого дива Джошуа звільняти титул WBO? Я знаю, що якщо він це зробить, то Тайсон Ф'юрі відразу ж поб'ється за цей пояс. Для чого це Джошуа? Якщо ти хочеш бути першим номером pound-for-pound, то будеш битися з кожним. Джошуа буде битися з Усиком, і він нокаутує його, але це буде довга ніч для Ентоні", - вважає Чісора.
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Бій Усик - Джошуа: головне
- Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.
- Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.
- Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.
- Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.
- На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.
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