Дерек Чісора вважає, що "це буде довга ніч для Ентоні".

Дерек Чісора, який поступився Олександру Усику одноголосним рішенням судів, поділився очікуваннями від майбутнього бою між українцем та чемпіоном світу Ентоні Джошуа, який буде захищати свій пояс WBO.

Слова 37-річного британця наводить fightnews.

"Джошуа поб'ється з Усиком. Олександр не буде битися з ним тільки в тому випадку, якщо захворіє на COVID-19". Він чекав цього поєдинку три роки, так що навіщо йому зупинятися і не битися? З якого дива Джошуа звільняти титул WBO? Я знаю, що якщо він це зробить, то Тайсон Ф'юрі відразу ж поб'ється за цей пояс. Для чого це Джошуа? Якщо ти хочеш бути першим номером pound-for-pound, то будеш битися з кожним. Джошуа буде битися з Усиком, і він нокаутує його, але це буде довга ніч для Ентоні", - вважає Чісора.

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Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.

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Автор: Артем Будрін