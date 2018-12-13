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Шахтар встановив особистий антирекорд у Лізі чемпіонів

15:12, 13 грудня 2018
Футбол
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REUTERS

Гол, пропущений від "Ліона" в матчі 6-го туру групового раунду, став антирекордним 16-м для донеччан на груповому етапі. Загалом "помаранчево-чорні" пропустили в цьому сезоні ЛЧ 9 голів від "Манчестер Сіті", 4 голи від "Хоффенхайма" і 3 від "Ліона".

Раніше найгіршим показником "Шахтаря" було 15 пропущених м'ячів у груповому турнірі в дебютному для гірників сезоні-2000/01, повідомляє Isport.

Нагадаємо, "Шахтар" набрав 6 очок у групі і, посівши третє місце, перейшов в Лігу Європи.

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Теги: #Ліга чемпіонів#ФК Шахтар