Шахтар встановив особистий антирекорд у Лізі чемпіонів

Гірники пропустили у груповому турнірі 16 м'ячів, що є найгіршим показником клубу за час виступів у головному єврокубку.

"Шахтар" встановив клубний антирекорд у Лізі чемпіонів за кількістю пропущених голів в рамках групового турніру.

Гол, пропущений від "Ліона" в матчі 6-го туру групового раунду, став антирекордним 16-м для донеччан на груповому етапі. Загалом "помаранчево-чорні" пропустили в цьому сезоні ЛЧ 9 голів від "Манчестер Сіті", 4 голи від "Хоффенхайма" і 3 від "Ліона".

Раніше найгіршим показником "Шахтаря" було 15 пропущених м'ячів у груповому турнірі в дебютному для гірників сезоні-2000/01, повідомляє Isport.

Нагадаємо, "Шахтар" набрав 6 очок у групі і, посівши третє місце, перейшов в Лігу Європи.