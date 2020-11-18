У донецькому "Олімпіку" стався спалах коронавірусу.
Про це в коментарі сайту Tribuna.com повідомив президент "Олімпіка" Владислав Гельзін.
"Захворіло багато людей - і гравці, і з тренерського штабу. Але ще не всі результати тестів прийшли - чекаємо, будемо розуміти ситуацію пофамільно до вечора. Дуже багато хворих - не очікували, що таке число може бути. Ну один, ну два. Але прям стільки. Чоловік десять вже є, але ще не всі результати відомі", - розповів Гельзін.
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Президент "Олімпіка" поки не знає, чи відбудеться матч 10-го туру УПЛ проти "Зорі", який запланований на 21 листопада:
"Потрібно почекати. Нам дали кількість, але пофамільно поки ситуація незрозуміла. Навіть тренування не проводимо, хоча до сьогодні команда тренувалася".
Після дев'яти турів "Олімпік" займає в УПЛ шосте місце.
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