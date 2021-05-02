"Динамо" відвантажило кошик м'ячів "Ворсклі", а "Рух" на характері здолав "Олександрію".

З 1 по 2 травня пройшли матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу.

"Динамо" розгромило "Ворсклу", хоч особливої мотивації в них і не було, оскільки "біло-сині" оформили чемпіонський титул достроково минулого тижня.

"Інгулець" обіграв "Олімпік" в протистоянні аутсайдерів, але жодна з команд ще не може почуватися безпечно. Лише в наступному турі буде зрозуміло чи збережуть вони прописку в еліті.

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Результати матчів

"Рух" - "Олександрія" - 2:1

Голи: Притула, 52, Бойчук, 53 - Третьяков, 15

"Маріуполь" - "Львів" - 1:2

Голи: Топалов, 31 - Семенів, 33, Махмутович, 91

"Зоря" - "Минай" - 1:0

Гол: Кочергін, 81

"Ворскла" - "Динамо" - 1:5

Голи: Кулач, 24 (з пенальті) - Буяльський, 6, 15, 32, Родрігес, 65, Сідклей, 84

"Шахтар" - "Дніпро-1" - 2:1

Голи: Дентіньо, 24, Тете, 41 - Хобленко, 90+4

"Олімпік" - "Інгулець" - 0:3

Голи: Янаков, 33, Січінава, 49, Шевцов, 87

"Десна" - "Колос" - 2:2

Голи: Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (автогол) - Петров, 30, Чурко, 52

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд.

"Шахтар" склав чемпіонські повноваження, а "Динамо" стало чемпіоном вперше з 2016 року, оформивши титул за три тури до фінішу.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку якого 14 голів. У півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова - 12 м'ячів.

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Артем Будрін