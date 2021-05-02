Пілот Мерседеса виконував складні маневри / фото REUTERS
2 травня відбувся третій етап чемпіонату Формули-1 в сезоні 2021 року - Гран-прі Португалії.
Переможцем гонки став представник "Мерседес" - чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон. Срібло виборов пілот від "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Гран-прі Португалії.
фото f1-world.ru/
Формула-1: результати сезону
- Після трьох етапів в особистому заліку Хемілтона і Ферстаппена розділяють 8 очок. У британця 69 залікових пунктів, а у представника Нідерландів - 61. У трійку також входить Норріс - 37 очок.
- У Кубку конструкторів лідирує "Мерседес" - 101 очко. У "Ред Булл" - 83, у "Макларена" - 53.
- Наступна гонка відбудеться 9 травня - Гран-прі Іспанії.
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