Вакцинація є добровільною, спортсменів прищеплюють вакциною виробництва компанії Sinovac.

В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 олімпійців та паралімпійців.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає МОЗ України в Facebook.

"Почали вакцинацію українських паралімпійців та олімпійців", - заявив він.

Щеплення спортсменам роблять вакциною виробництва компанії Sinovac.

Читайте також"Порадили почекати": Світоліна пояснила, чому не поспішає з вакцинацією

"Ми хочемо, щоб всі спортсмени приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів. Паралімпійці та олімпійці - гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання - зберегти їхнє здоров'я і життя", - зазначив Степанов.

Міністр підкреслив, що вакцинація є добровільною, спортсмени прийшли на неї свідомо, після щеплення всі почували себе добре.

В Україні з початку кампанії з вакцинації (з 24 лютого) проти коронавірусу було щеплено майже 419,3 тисяч осіб.

Олімпіада в Токіо: деталі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров