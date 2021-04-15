В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 олімпійців та паралімпійців.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає МОЗ України в Facebook.
"Почали вакцинацію українських паралімпійців та олімпійців", - заявив він.
Щеплення спортсменам роблять вакциною виробництва компанії Sinovac.
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"Ми хочемо, щоб всі спортсмени приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів. Паралімпійці та олімпійці - гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання - зберегти їхнє здоров'я і життя", - зазначив Степанов.
Міністр підкреслив, що вакцинація є добровільною, спортсмени прийшли на неї свідомо, після щеплення всі почували себе добре.
В Україні з початку кампанії з вакцинації (з 24 лютого) проти коронавірусу було щеплено майже 419,3 тисяч осіб.
Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор в 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Україні на Олімпіаді в Токіо передбачили більше медалей, ніж на Іграх-2016 в Ріо.
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