В кінці липня фотографії, збережені в iCloud, будуть видалені, а підтримка "фотопотоку" – припинена.

Компанія Apple оголосила про швидке закриття популярного серед користувачів сервісу "Мій фотопотік" (My Photo Stream). Фотографії будуть зберігатися в iCloud до 26 липня, після чого будуть видалені.

"Мій фотопотік" – це безкоштовний сервіс, який самостійно завантажує зображення, зроблені за останні 30 днів (до 1000 картинок) і робить їх доступними на всіх Apple-гаджетах.

Після відключення "Мого фотопотоку" синхронізовані за допомогою цього сервісу знімки зникнуть з галереї на всіх пристроях, окрім вихідного.

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Якщо ви користуєтеся "фотопотоком", обов'язково перенесіть з нього свої фотографії в "Медіатеку iCloud". Щоб зробити це, відкрийте програму "Фото", виберіть "Мій фотопотік", виділіть всі потрібні вам фотографії, натисніть "Поділитися", а потім зберегти їх в потрібній папці.

У компанії рекомендують своїм користувачам найближчим часом перейти на актуальну бібліотеку фотографій, тобто, на "Фото iCloud" (де безкоштовно доступні лише 5 ГБ). А за місяць до повного відключення "фотопотоку", Apple заборонить завантажувати в My Photo Stream нові фотографії з пристроїв.

Apple проведе нову презентацію наступного тижня

З 5 по 9 червня цього року Аpple проведе масштабний захід Worldwide Developers Conference, більш відомий як WWDC. На ньому компанія розповість про оновлення операційних систем та інших софтверних продуктів. А за чутками – не тільки про них.

Там, як кажуть різні інсайдери, Apple покаже свій перший шолом змішаної реальності, про який ходять чутки вже досить давно. Пристрій безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом яблучної компанії, на який не вплинув Стів Джобс.

Також, за чутками, на WWDC 2023 анонсують 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом М2. Ходять чутки і про друге покоління AirPods Max і спеціальну версію AirPods Pro з USB-C.

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