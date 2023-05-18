Нововведення є частиною оновлення iOS 17, яке вийде у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Apple, яку вже кілька років критикують за відсутність інновацій, анонсувала ряд корисних опцій доступності, які з'являться в iOS, iPadOS та macOS до кінця поточного року.

Однією з найцікавіших функцій стане можливість імітації голосу власника айфона – Personal Voice ("Персональний голос"). Смартфон зможе скопіювати ваш голос за 15 хвилин тестових записів, а потім озвучувати "як ви" все написане клавіатурою: звичайною і спеціальною для людей з порушеним зором.

На першому етапі фіча буде працювати тільки англійською мовою, але пізніше, сподіваємося, з'явиться підтримка і всіх інших.

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На iPhone і iPad також з'явиться Assistive Access ("допоміжний доступ") – функція збільшує інтерфейс, іконки і текстові написи, тим самим залишаючи тільки найважливіші функції в додатках. Стане в пригоді тим, у кого поганий зір або є когнітивні порушення.

Також інженери Apple з релізом iOS 17 прокачають інструмент "Лупа", який дозволяє використовувати камеру як збільшувальне скло. Тепер він зможе автоматично визначати невеликі текстові позначення і зачитувати їх вголос. Всі ці опції стануть доступні до кінця 2023 року.

Коли вийде iOS 17

Публічний анонс нової версії ОС відбудеться на початку червня цього року на конференції для розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Очікується, що в iOS 17 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший додаток острівець запропонує "витягнути" збережений файл.

Додамо, що актуальна версія iOS 16 вийшла досить спірною. Користувачі чекали від неї радикальних змін, а на ділі велика частина розрекламованих функцій вже давно стала буденністю для Android-користувачів.

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