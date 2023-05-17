Як пишуть журналісти, корпорація з Купертіно готується до анонсу першого пристрою змішаної реальності.

З 5 по 9 червня Аpple проведе масштабний захід Worldwide Developers Conference, більш відомий як WWDC. На ньому компанія розповість про оновлення операційних систем та інших софтверних продуктів. А за чутками – не тільки про них.

Щоб підігріти інтерес до майбутнього івенту, Apple поділилася програмою WWDC 2023, в якій є "Спеціальний вечірній анонс". На це звернув увагу портал 9to5Mac.

Захід розпочнеться в понеділок, 5 червня о 20:00 за Києвом, зі вступного кейноута, на якому Apple оголосить про свої останні оновлення операційних систем, включаючи iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 і tvOS 17. Відвідувачі також зможуть взяти участь у ключовій доповіді "Стан справ з платформами", на якій будуть представлені більш докладні відомості про анонси дня.

Відео дня

Ближче до вечора пройде традиційна церемонія нагородження Apple Design Awards, а вже ввечері заплановано "Спеціальний вечірній захід, який ви не захочете пропустити". Там, як кажуть різні інсайдери, Apple покаже свій перший шолом змішаної реальності, про який ходять чутки вже досить давно.

Apple працює над гарнітурою XR протягом семи років, що вдвічі довше, ніж оригінальний iPhone до його запуску. Журналісти дізналися, що глава Еппл Тім Кук наполягає на випуску гарнітури в цьому році, хоча команда розробки вважає, що потрібно почекати ще кілька років. Її вартість оцінюється в $3000.

Вже відомо, що пристрій Apple використовуватиме як віртуальну (XR), так і доповнену реальність (AR). У віртуальній реальності користувачі бачать зображення і контент в окулярах. AR, з іншого боку, накладає цифровий вміст на зображення реального світу.

Також, за чутками, на WWDC 2023 анонсують 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом М2. Ходять чутки і про друге покоління AirPods Max і спеціальну версію AirPods Pro з USB-C.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, нові моделі Apple Watch, можливо, розщедряться на ще якісь анонси.

Вас також можуть зацікавити новини: