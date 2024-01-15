Особливий інтерес викликає Note 13 Pro+, який точно стане суперхітом в 2024 році.

Минулої осені компанія Xiaomi представила смартфони лінійки Redmi Note 13 в Китаї. До неї увійшло 3 моделі: бюджетний Note 13, середняк Pro і субфлагман Pro+. Сьогодні вони офіційно дебютували на глобальному ринку, пише GSMArena.

Особливий інтерес викликає Redmi Note 13 Pro+, який точно стане суперхітом в 2024-м. Це перший смартфон Redmi з вигнутим дисплеєм і вологозахистом IP68, а в плані "начинки" він обходить деякі бюджетні флагмани.

Пристрій оснастили 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2712 x 1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 1800 ніт. За продуктивність відповідає MediaTek Dimensity 7200 Ultra, є мінімум 12 Гбайт ОЗУ. Батарея – 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт.

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На задній панелі Note 13 Pro+ виділяється камера, що має провідний сенсор Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапікселів з OIS. Ще тут є надширококутна камера на 8 мегапікселів і 2-мегапіксельний макро-модуль. Заявлено зум до 4Х без втрати якості. Спереду знаходиться 16-Мп фронтальна камера.

З інших особливостей смартфона – вбудований під екран сканер відбитків пальців, NFC-модуль, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Вартість стартової версії з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті складе 450 євро.

Щодо інших моделей в лінійці, то

Redmi Note 13 сильно простіше моделей Pro. У нього процесор Dimensity 6080, батарея на 5000 мАг з зарядкою 33 Вт, захист IP54 і камери з датчиками на 108, 8 і 2 Мп. Конфігурацій дві: 6/128 ГБ за 280 євро і 8/256 ГБ за 300 євро.

У Redmi Note 13 Pro теж 200-Мп камера і батарея на 5000 мАг, але потужність зарядки вже 67 Вт, а в основі апаратної платформи лежить Snapdragon 7s Gen 2. Ціна – 400 євро за конфігурацію з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ флеш-пам'яті.

Всі смартфони лінійки отримали фірмовий інтерфейс MIUI, але Xiaomi пообіцяла скоро перевести ці глобальні моделі на нову HyperOS.

А вже цієї весни китайський виробник випустить Xiaomi 14 Ultra – це буде найунікальніший камерофон на ринку. У нього буде відразу дві версії: зі звичайним селфі-сенсором і з "невидимим", а замість одного телеоб'єктива встановлять відразу два.

А раніше цього місяця Xiaomi вже представила "народний" середняк Poco X6 Pro з потужним залізом і найдешевший роутер на ринку з підтримкою Wi-Fi 7.

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