Апарат має великий екран, подвійну камеру і спритний процесор.

Під кінець року Xiaomi традиційно представила ультрабюджетний смартфон. Торік це був Redmi 12C, зараз – Redmi 13C. Стано на сьогодні це один з найдоступніших мобільних пристроїв в лінійці виробника, пише портал GizmoChina.

Екран у новинки 6.74-дюймовий. Це IPS-матриця з роздільною здатністю HD+, яскравість 600 ніт, кадровою частотою 90 Гц, а також каплевидним вирізом під фронталку на 5 Мп.

В основі лежить процесор MediaTek Dimensity 6100+ з 8/256 гігабайтами пам'яті, а значить окрім стабільної роботи самої системи можна розраховувати і на геймінг на середніх налаштуваннях графіки. Живиться апарат від акумулятора ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.

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З інших особливостей моделі – подвійна камера на 50 і 2 мегапікселів з підтримкою ШІ, NFC-модуль, стереодинаміки, 3,5-мм мініджек, слот microSD до 1 ТБ і захист IP53. "З коробки" він працює на Android 13 з MIUI 14.

Смартфон вже вийшов в Китаї, пізніше він добереться і до міжнародного ринку. Ціни на Redmi 13C 5G починаються від $105 (~4000 грн) за базову версію з 4 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Найтоповіший варіант на 8/256 ГБ обійдеться в $149 (~5700 грн).

Як відомо, з початку 2023 року Xiaomi припинила оновлювати понаж 50 своїх смартфонів. А нещодавно компанія "поховала" популярні моделі Poco і Xiaomi Mi.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/якістю девайсів 2023 року. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 12 Pro.

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