Повноцінна презентація новинки повинна відбутися до кінця місяця.

Наприкінці січня Realme представить бюджетну серію Realme 12 Pro. Ключовим смартфоном лінійки стане 12 Pro Plus, який тим не менш отримає топові функції і напевно стане майбутнім бестселером компанії, пише Engadget.

Ключову ставку в 300-доларовому смартфоні зроблять на фотоможливостях: в основній камері використовується сенсор Sony IMX890 (1/1,56 дюйма) на 50 Мп з OIS. У даній моделі також буде перископний модуль 64 Мп з 3-кратним оптичним і 120Х цифровим зумом.

Журналісти, які зуміли "помацати" realme 12 Pro+, говорять, що якість знімання на фантастичному рівні. По суті, це бюджетний смартфон з флагманською камерою. У мережі є тест камери з демонстрацією знімків і зума.

Серед інших характеристик realme 12 Pro+ згадується 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм FullHD+ з частотою 120 Гц, процесор Snapdragon 7s Gen 2 з 8/12 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 5000 мАг. Апарат виділяється і дизайном – шкіряний задник, вписаний в коло камери.

Для таких характеристик у новинки буде приємний цінник – 300 доларів. Презентація серії Realme 12 Pro має відбутися до кінця січня.

А вже наступного тижня Samsung представить флагманську лінійку смартфонів Galaxy S24. До анонсу секретів майже не залишилося: відомі характеристика, дизайн і навіть їх ціна, в тому числі в Європі.

Раніше в 2024 році компанія OPPO представила смартфон з найдосконалішою камерою на ринку. Новинка отримала пару по-справжньому унікальних фішок, яких не зустрінеш ні в одному іншому смартфоні, включаючи відразу два перископних модулі.

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