Наприкінці січня Realme представить бюджетну серію Realme 12 Pro. Ключовим смартфоном лінійки стане 12 Pro Plus, який тим не менш отримає топові функції і напевно стане майбутнім бестселером компанії, пише Engadget.
Ключову ставку в 300-доларовому смартфоні зроблять на фотоможливостях: в основній камері використовується сенсор Sony IMX890 (1/1,56 дюйма) на 50 Мп з OIS. У даній моделі також буде перископний модуль 64 Мп з 3-кратним оптичним і 120Х цифровим зумом.
Журналісти, які зуміли "помацати" realme 12 Pro+, говорять, що якість знімання на фантастичному рівні. По суті, це бюджетний смартфон з флагманською камерою. У мережі є тест камери з демонстрацією знімків і зума.
Серед інших характеристик realme 12 Pro+ згадується 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм FullHD+ з частотою 120 Гц, процесор Snapdragon 7s Gen 2 з 8/12 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 5000 мАг. Апарат виділяється і дизайном – шкіряний задник, вписаний в коло камери.
Для таких характеристик у новинки буде приємний цінник – 300 доларів. Презентація серії Realme 12 Pro має відбутися до кінця січня.
А вже наступного тижня Samsung представить флагманську лінійку смартфонів Galaxy S24. До анонсу секретів майже не залишилося: відомі характеристика, дизайн і навіть їх ціна, в тому числі в Європі.
Раніше в 2024 році компанія OPPO представила смартфон з найдосконалішою камерою на ринку. Новинка отримала пару по-справжньому унікальних фішок, яких не зустрінеш ні в одному іншому смартфоні, включаючи відразу два перископних модулі.