Соцмережа отримує доступ до вашої зовнішності, якщо ви використовували Meta AI для редагування своїх селфі.

Схоже, що в Instagram почалося тестування нової функції, в якій штучний інтелект Meta буде автоматично генерувати зображення користувачів у нестандартній обстановці і поміщати ці картинки в їхню стрічку.

Так, один із користувачів Reddit поскаржився, що почав бачити рекламу зі своїм обличчям у соцмережах Meta. Соцмережа підготувала для нього слайд-шоу зі створених ШІ зображень. Це почалося після того, як він використав нейромережевий фільтр для свого фото.

"Скористався Meta AI для редагування селфі, а тепер Instagram використовує моє обличчя для показу мені реклами", – розповів він. Варто зазначити, що таргет персоналізований – найімовірніше, рекламу з вашим обличчям бачите тільки ви.

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ЗМІ пишуть, що Meta працювала над новою функцією для свого чат-бота AI, яка дає змогу користувачам додавати, видаляти або змінювати елементи на зображенні, наприклад, своє вбрання або тло, і навіть генерувати нове тло. Однак розробники не згадували, що вона буде випадковим чином показувати користувачам у стрічці версію їхніх самих, згенеровану ШІ.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Meta почала створювати акаунти неіснуючих персонажів, повністю створені нейромережами. У кожного нейроакаунта є своя легенда, кілька фото і тематика для постингу. У такий спосіб Цукерберг хоче зробити стрічку Instagram і Facebook "цікавішою та захопливішою".

Meta планує впровадити десятки тисяч нейромережевих акаунтів у найближчі два роки. Нововведення вже викликало хвилю обурення. Користувачі вважають, що ШІ-акаунти в соцмережах зроблять інтернет "мертвим" і несправжнім.

Раніше глава OpenAI заявив про готовність компанії створити "суперінтелект". Йдеться про систему AGI, яка може відповідати або перевершувати когнітивні здібності людини в широкому спектрі галузей.

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