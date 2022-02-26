Вони більше не можуть отримувати та здійснювати дзвінки, користуватися інтернетом, відправляти SMS.

Мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради.

"Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію підтвердила прес-секретар Vodafone Ukraine Вікторія Павловська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"І так. Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусі в мережі Vodafone Україна заблокована. Раптом ви не знали", - написала вона.

Підтвердили це рішення у прес-службі "Київстару".

"Також нам надходять запитання від абонентів, чи надаємо ми послуги внутрішнього роумінгу для мобільних операторів Росії та Білорусі на території України? Інформуємо, що в ніч з 24 на 25 лютого Київстар разом з іншими українськими операторами припинив надавати послуги в своїй мережі для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії та Білорусі. Вони більше не можуть отримувати та здійснювати дзвінки, користуватися інтернетом, відправляти SMS", - йдеться у повідомленні.