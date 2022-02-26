Мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради.
"Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ", - йдеться в повідомленні.
Цю інформацію підтвердила прес-секретар Vodafone Ukraine Вікторія Павловська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"І так. Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусі в мережі Vodafone Україна заблокована. Раптом ви не знали", - написала вона.
Підтвердили це рішення у прес-службі "Київстару".
"Також нам надходять запитання від абонентів, чи надаємо ми послуги внутрішнього роумінгу для мобільних операторів Росії та Білорусі на території України? Інформуємо, що в ніч з 24 на 25 лютого Київстар разом з іншими українськими операторами припинив надавати послуги в своїй мережі для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії та Білорусі. Вони більше не можуть отримувати та здійснювати дзвінки, користуватися інтернетом, відправляти SMS", - йдеться у повідомленні.