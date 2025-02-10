Та й поки що тільки в США і в рамках публічного бета-тестування.

Супутниковий мобільний інтернет Starlink Ілона Маска став доступним на смартфонах: уже є підтримка iPhone 14 і вище, усієї лінійки Pixel 9, трьох поколінь Galaxy A, S, X і Z і не тільки.

Про початок публічного бета-тестування оголосив американський мобільний оператор T-Mobile. При цьому, до липня (поки триває бета-тест) користуватися ним можуть абоненти всіх мобільних операторів у США безкоштовно.

T-Mobile Starlink використовує спеціально налаштовані супутники з можливостями Direct-to-Cell, розташовані на висоті понад 320 км і рухаються зі швидкістю близько 27 000 км/год для доставки сигналів стільникового зв'язку. На початковому етапі сервіс підтримує тільки СМС і надсилання фото, пізніше з'явиться доступ в інтернет і голосові дзвінки.

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При цьому жодного додаткового обладнання користувачам докуповувати не потрібно: підключення відбувається автоматично в місцях, де немає стільникової мережі. Їх ще називають "мертві зони". Єдина умова – телефон має бути оновлений до останньої версії iOS або Android.

У майбутньому функція супутникового зв'язку з'явиться і в інших провайдерів, а згодом – інших регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна стане однією з перших країн, яка отримає доступ до супутникового інтернету Starlink на смартфонах, а також першою воюючою країною, де Starlink розгорне цю технологію.

А тим часом китайські виробники телефонів перейшли від "війни" 200-мегапіксельних камер і 24 ГБ оперативки до "війни" акумуляторів. Цього року смартфони з батареями 7000/7500 мАг стануть зустрічатися все частіше, кажуть інсайдери.

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