DDoS-атака фактично не вплинула ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг.

У Державній службі спеціального зв'язку України заявляють, що російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

"У День перемоги над фашизмом ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України. Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу - весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками", - йдеться у дописі.

Зазначається, що, попри часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. При цьому, у окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернету.

"Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу", - наголосили у Держспецзв'язку.

Зауважується, що ймовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти жителів України. "Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої", - йдеться у дописі.

Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.

Нагадаємо, російські хакери атакували сайти держорганів Молдови.

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