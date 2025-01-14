Позов виходить від імені 19,6 млн британських користувачів iPhone і iPad.

Суд Великої Британії отримав позов проти Apple, що вимагає накласти на Купертіно штраф на суму в 1,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $1,9 млрд) через високу комісію в App Store (30%).

Позивач Рейчел Кент, викладач Королівського коледжу Лондона, стверджує, що з такою комісією в App Store корпорація порушує європейські та британські закони про конкуренцію.

Позов виходить від імені 19,6 млн. британських користувачів iPhone і iPad. Як пояснило MacRumours, згідно із законодавством Великої Британії, постраждалі користувачі автоматично включаються до позову, якщо тільки вони не відмовляться від нього.

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Apple вважає позов необґрунтованим і буде оскаржувати його в суді. У компанії зазначили, що 85% застосунків в App Store безкоштовні, і багато розробників мають право на знижену ставку комісії в 15%. Слухання триватимуть сім тижнів.

Тим часом ЄС погрожує оштрафувати Apple у розмірі 10% від річної виручки. Регулятор вважає, що виробник iPhone за допомогою Apple Store "незаконно пригнічує конкуренцію" і забороняє розробникам вільно повідомляти своїм користувачам у додатках про альтернативні способи оплати.

Раніше Марк Цукерберг розкритикував Apple за паразитування на спадщині Стіва Джобса. Творець Facebook зазначив, що основний дохід Apple може приносити "вичавлювання" користувачів, як приклад - 30%-нтний податок для розробників застосунків і необхідність докуповувати важливі аксесуари до смартфона окремо від самого iPhone.

ЗМІ повідомляють, то наступним великим проектом Apple стануть домашні роботи. Компанія вже почала працювати над мобільним роботом, який міг би слідувати за людьми по дому, а також має готовий настільний пристрій з роботизованою рукою та екраном.

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