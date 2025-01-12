У список новинок входять такі пристрої, як iPhone SE четвертого покоління, базовий iPad, а також нові версії Apple Watch SE і MacBook Air.

Компанія Apple представить щонайменше вісім нових недорогих пристроїв протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє видання MacRumors.

Найочікуванішим анонсом стане iPhone SE 4, який запозичить у iPhone 14 ключові характеристики, включно з OLED-дисплеєм на 6,1 дюйма, але водночас отримає процесор від iPhone 16 з підтримкою Apple Intelligenсе. І все це за привабливою, бюджетною ціною – від 499 доларів.

Також Apple готує нове покоління бюджетних Apple Watch SE, які можуть стати ще дешевшими завдяки переходу від алюмінієвого корпусу до пластикового. Передбачається, що ціна знизиться з 249 до 199 доларів, при цьому набір функцій залишиться незмінним.

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Які ще бюджетні пристрої слід очікувати:

MacBook Air M4 – ноутбук вийде з новим процесором, 16 ГБ оперативної пам'яті в мінімальній конфігурації, веб-камерою 12 Мп і ще більшою автономністю. Ціна пристрою складе $1099, як і у поточної версії.

iPad (11-го покоління) – найдоступніший планшет збереже 10,9"-дисплей і кнопку живлення Touch ID, але отримає процесор A17 Pro або A18 з 8 ГБ оперативної пам'яті для підтримки Apple Intelligence. Пристрій, як і раніше, буде продаватися за ціною від 349 доларів.

AirTag (друге покоління) – смарт-мітка буде оснащена оновленим чипом U2, який збільшить дальність відстеження втричі. Також впровадять інтеграцію з гарнітурою Vision Pro і вбудований динамік для захисту від таємного стеження. Очікується, що запуск у середині 2025 року збереже поточну ціну в 29 доларів.

"Командний центр" для розумного будинку – у цього девайса буде 7-дюймовий дисплей, динаміки, камера з Face ID і датчики руху. Запуск відбудеться навесні 2025 року, ціна поки що не підтверджена, але, найімовірніше, буде не дорожчою за конкурентні $90.

HomePod mini (друге покоління) – колонка отримає власний чип Wi-Fi і Bluetooth з підтримкою Wi-Fi 6E, а також більш якісне звучання. Пристрій, який, найімовірніше, буде випущено в середині 2025 року, збереже свою ціну в 99 доларів.

Apple TV 4K (четверте покоління) – запуск новинки очікується до кінця року, а її стартова ціна може знизитися з нинішніх 129 до 99 доларів.

Чутки за 9 місяців до анонсу iPhone 17 кажуть, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією в найближчі пару років. З виходом iPhone 17 істотно оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року - це загадковий iPhone Air.

ЗМІ повідомляють, то наступним великим проєктом Apple стануть домашні роботи. Компанія вже почала працювати над мобільним роботом, який міг би слідувати за людьми по дому, а також має готовий настільний пристрій із роботизованою рукою та екраном.

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