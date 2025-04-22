Він може вийти в травні наступного року.

Передбачалося, що телефон iPhone 16e з цінником від 600 доларів, який замінив бюджетну модель SE в лінійці Apple, буде єдиним у своєму роді через провальні продажі. Але, згідно з перевіреним джерелом, корпорація має намір дати йому ще один шанс.

Створення виробничої лінії для iPhone 17e вже в процесі. Попередня дата виходу намічена на кінець травня 2026 року – повідомляє MacRumors з посиланням на інсайдера Fixed Focus Digital.

Інсайдер також припустив, що iPhone 17e позмагається за частку ринку з іншим девайсами середнього класу від конкуруючих брендів, які зазвичай випускають свої новинки приблизно в той самий час. Серед потенційних конкурентів у Китаї називаються Xiaomi, Redmi і Vivo.

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Що саме зміниться в новому смартфоні, поки невідомо. Ймовірно, Apple оновить процесор. В iPhone 16e встановлено обрізану версію чипсета A18, який на цей момент є найсучаснішим у сімействі Apple. Новий процесор A19 буде представлений тільки у вересні 2025 року разом з iPhone 17.

Оглядачі називають iPhone 16e загалом хорошим телефоном, але занадто дорогим, щоб називатися "бюджетником", водночас деякі спрощення виявилися занадто помітними. Наприклад, одинарна камера та відсутність MagSafe. Також багато хто залишився незадоволений 60-герцовим екраном у 2025 році.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні. Чутки за 5 місяців до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Зокрема, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, оновиться "фронталка", а "прошки" вперше за шість років здивують новим дизайном.

Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – абсолютно нова модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus. Якщо вірити витокам, це буде найтонший смартфон в історії компанії з товщиною всього 5,5 мм.

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