Рекордний тонкий iPhone 17 Air показали на відео: як він виглядає наживо

Новинка отримає корпус завтовшки всього 5,5 мм, але з компромісом у вигляді меншої батареї та однієї камери.

Що ближче нові iPhone, то більше стає витоків. Найбільша увага приділяється iPhone 17 Air з рекордно тонким корпусом, який замінить у сімействі Apple модель із приставкою Plus.

Інсайдер Маджін Бу опублікував відео з макетом iPhone 17 Air, де найбільш вражаюча деталь – це товщина смартфона, яка буде менше ніж 5,5 міліметрів у найтоншому місці, що зробить Air "найхудішим" смартфоном Apple за всю історію. Наразі цей титул утримує iPhone 6 з 6,9 мм.

Заради цього Apple довелося піти на деякі компроміси, наприклад, залишити тільки один об'єктив на 48 мегапікселів, один динамік та відмовитися від слота для SIM-карти. Також очікувана новинка може отримати урізаний АКБ на 2800 мАг.

Відео дня

При цьому iPhone 17 Air запропонує дисплей ProMotion з частотою 120 Гц і 12 ГБ оперативної пам'яті. Також він повинен отримати потужний процесор A19 Pro для роботи з нейромережами. Телефон мають оцінити в 900-1000 доларів.

Крім цього, в мережі з'явився якісний рендер iPhone 17 Air у чотирьох кольорах. Основним кольором стане Sky Blue – світло-синій колір, як у MacBook Air (M4). Інші забарвлення включають чорний, сріблястий і світло-золотий.

Раніше журналіст Марк Гурман розповів, що iPhone 17 Air міг стати першим у світі телефоном без портів. Але Apple вирішила відмовитися від цієї затії через можливі розбіжності з регуляторами Євросоюзу.

Samsung випустила свій рекордно тонкий і легкий Galaxy S25 Edge ще в травні. Реліз вийшов неоднозначним: і стартові продажі підтверджують це. Здається, ультратонкого корпусу і преміального дизайну замало, щоб виправдати цінник у $1100.

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